В Хабаровском крае депутаты предложили упростить размещение аттракционов

Как разместить сезонные аттракционы и пункты проката велосипедов возле спортивных учреждений — обсудили на совещании в Законодательной Думе Хабаровского края. Проблема в том, что действующим федеральным законодательством запрещено устанавливать указанные виды развлечений на земельных участках, которые переданы в бессрочное пользование краевых и муниципальных учреждений, сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.
«Размещать киоски с едой можно, а поставить аттракцион, открыть велопрокат или организовать народную ярмарку — запрещено. Чтобы запустить эти сезонные точки притяжения, министерство имущества должно провести сложную процедуру. Необходимо сделать так, чтобы право заключать договоры на размещение таких объектов было у тех, кому земля уже передана в безвозмездное пользование», — прокомментировал депутат регионального парламента, директор арены «Ерофей» Константин Юров.
Аттракционы и пункты проката велосипедов пользуются высоким спросом у посетителей парковых зон и площадок, прилегающих к спортивным учреждениям. Кроме того, они способствуют развитию общественных пространств и приносят дополнительные доходы государственным и муниципальным организациям.
По словам замминистра регионального Минимущества Рината Мазитова, сейчас процедура установки аттракционов сложна и затратна для бюджета. Чтобы разместить один аттракцион на территории, находящейся в бессрочном пользовании краевого или муниципального учреждения, министерство имущества должно размежевать участок, изъять его часть, провести конкурсные процедуры и передать землю во временное пользование.
Председатель комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник отметил, что для поиска оптимального решения комитет совместно с профильным министерством детально изучит правовую базу и проанализирует опыт коллег из других регионов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края запустило единую интерактивную карту аттракционов края. Сегодня на карту нанесены все аттракционы, состоящие на учете гостехнадзора. Теперь каждый житель и гость региона может за пару кликов проверить безопасно ли кататься на карусели, батуте или колесе обозрения, и имеет ли владелец разрешение на эксплуатацию.