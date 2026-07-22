В Хабаровском крае депутаты предложили упростить размещение аттракционов

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края запустило единую интерактивную карту аттракционов края. Сегодня на карту нанесены все аттракционы, состоящие на учете гостехнадзора. Теперь каждый житель и гость региона может за пару кликов проверить безопасно ли кататься на карусели, батуте или колесе обозрения, и имеет ли владелец разрешение на эксплуатацию.