«Да я бухнула много!»: пьяную автоледи на «Крузере» задержали в Красноярском крае (видео)

Полицейские поймали на повторном нетрезвом вождении 38-летнюю жительницу Дудинки, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.
Автоледи за рулем Toyota Land Cruiser остановили накануне вечером в селе Казанцево Шушенского округа.
Женщина с явными признаками опьянения не стала скрывать от инспекторов, что употребляла алкоголь в большом количестве. «Да я бухнула много!», — заявила она. При проверке алкотестер показал 1,092 мг/л.
Также выяснилось, что нарушительница не имеет права управления транспортными средствами и в июне этого года уже привлекалась к ответственности за нетрезвое вождение на этой же машине. Тогда суд оштрафовал ее на 45 000 рублей.
Теперь в отношении женщины составили административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за езду без прав и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторное нахождение за рулем подшофе.
А собственника внедорожника накажут по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ за незаконную передачу управления.