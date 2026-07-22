Обещали людям. Как в Красноярске готовят школы к новому сезону

«Подрядчик, который заваливал объект, сегодня находится в стадии банкротства. И это не конец для него, а только начало. Поэтому повторять этот опыт никому не надо, — предостерёг глава региона. — Зашёл в нацпроектный объект — будь добр, сдай его в срок. Необходимо устранить все риски и завершить работы на всех объектах в те сроки, в которые договаривались. Мы обещали людям — должны сделать! Строительство и ремонт учебных заведений продолжу держать на личном контроле».