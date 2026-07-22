Обещали людям. Как в Красноярске готовят школы к новому сезону

Летние каникулы в разгаре: дети проводят время в лагерях, гостят в деревнях у бабушек и вместе с родителями ездят на море. Пока ребята отдыхают от уроков, в школах стремительными темпами идёт подготовка к новому учебному году.
Ход работ в двух образовательных учреждениях Красноярска лично проинспектировал глава региона Михаил Котюков. Губернатор посетил строящуюся школу на правобережье и ремонтирующуюся гимназию в Октябрьском районе.
Огромная и современная.
1 сентября новая средняя школа № 23 в микрорайоне Тихие Зори распахнёт двери для своих первых учеников. Одна из самых больших школ не только в Красноярском крае, но и за Уралом, сможет принять около 1,5 тыс. детей.
Работы по обустройству классов и прилегающей к зданию территории ещё продолжаются, но записать ребёнка в школу можно уже сейчас. Сотрудники учреждения начали приём заявлений от родителей.
По словам директора, в учебном заведении будут углублённо изучать предметы естественно-научного направления, и полученные знания ребята смогут применять на практике. Уроки в классическом их понимании будут сочетаться с креативными формами учебной и досуговой деятельности.
«Мы тесно сотрудничаем с нацпарком “Красноярские Столбы”, поэтому планируется множество интересных и познавательных форматов для детей, — отмечает директор школы Антон Николаев. — Помимо этого будут представлены различные молодёжные и школьные движения, такие как “Движение Первых”.
Команда учителей уже сформирована. Большинство педагогов (по словам директора, порядка 95%) живут в микрорайоне Тихие Зори, где располагается школа. Многие из них 1 сентября не только сами придут на работу, но и приведут своих детей, которые будут учиться здесь же.
И спорт, и искусство.
Светлые просторные помещения новой школы сейчас меблируют. Работы ведутся в 130 кабинетах, спортивном и хореографическом залах, четырёх лингвистических классах и блоке искусств, который расположился на третьем этаже.
«Парты поставлены, сейчас начинается их подгонка под СанПиН. Дальше будет завозиться оборудование», — рассказывает директор учебного заведения.
Продолжается обустройство пришкольной территории, где размещено несколько спортивных объектов. По словам Антона Николаева, скоро будут готовы большая футбольная и баскетбольная площадки.
Ещё одним местом притяжения для учеников обещает стать школьная художественная галерея. Здесь планируют проводить культурные перемены, в рамках которых ребята смогут познакомиться с творчеством великих творцов: посетить выставки картин нашего знаменитого на весь мир земляка Василия Сурикова и других известных художников.
Всё почти готово.
Пока на правом берегу Енисея обустраивают новое учебное заведение, в Октябрьском районе Красноярска активными темпами ведётся ремонт гимназии № 13, расположенной в здании с более чем полувековой историей.
Чтобы оценить степень готовности объекта, Михаил Котюков лично посетил блок начальных классов, расположенный на улице Лесной.
Как отмечают в краевом правительстве, работы на объекте находятся на завершающей стадии. Подрядчик занимается отделкой помещений, устанавливает двери, монтирует светильники в классах и холле, укладывает линолеум. Параллельно рабочие обновляют фасад и благоустраивают пришкольную территорию.
В ходе визита в образовательное учреждение глава региона прошёл по классам, осмотрел их оснащение и оборудование. Михаил Котюков также посетил пищеблок и холлы, на стенах которых уже оформлены информационные стенды.
«Высокая степень готовности, молодцы», — резюмировал губернатор, завершив осмотр объекта.
На личном контроле.
В этом году в Красноярском крае в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» проводится капитальный ремонт 16 учебных заведений.
Одиннадцать из образовательных учреждений должны привести в порядок этим летом. В списке — школы № 30, 94 и «Комплекс Покровский» в Красноярске, № 1 в Козульке, № 8 в Шарыпово, № 8 в Ачинске, № 163 в Зеленогорске, № 5 в Новосёлово, № 10 в селе Тесь Минусинского округа, а также школы в селе Икшурма Казачинско-Пировского округа и посёлке Преображенском Назаровского округа.
Ещё пять объектов будут готовы в 2027 году. Речь идёт об учебных заведениях Красноярска, Минусинска, Назарово, Железногорска и Ирбейского — они требуют проведения более значительного объёма работ, поэтому сроки были заложены на два года.
На заседании штаба по комплексному ремонту зданий общеобразовательных учреждений, которое провёл губернатор, особое внимание уделили срокам и качеству ремонтов. Михаил Котюков призвал глав муниципальных образований усилить работу с подрядчиками и в качестве антипримера напомнил о кейсе одной недобросовестной организации.
«Подрядчик, который заваливал объект, сегодня находится в стадии банкротства. И это не конец для него, а только начало. Поэтому повторять этот опыт никому не надо, — предостерёг глава региона. — Зашёл в нацпроектный объект — будь добр, сдай его в срок. Необходимо устранить все риски и завершить работы на всех объектах в те сроки, в которые договаривались. Мы обещали людям — должны сделать! Строительство и ремонт учебных заведений продолжу держать на личном контроле».
Задачи нацпроекта.
В рамках национального проекта «Молодёжь и дети», реализуемого с 2025 по 2030 год, в России возводят современные школы и кампусы, проводят научные олимпиады и творческие конкурсы, поддерживают международное молодёжное сотрудничество и развивают лучшие практики обучения.
Среди задач проекта — к 2030 году охватить не менее 75% детей и молодёжи мероприятиями по профессиональной самореализации, а также создать условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Не менее 45% молодых людей планируется заинтересовать добровольческой и общественной деятельностью. В числе ключевых результатов значится и комплекс мер по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности в Красноярском крае.
Ещё один важный общественно значимый результат, на который нацелен нацпроект, — единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодёжи на основе принципов ответственности, справедливости и всеобщности.
В ходе реализации проекта планируется снизить кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях и обеспечить расширение международного сотрудничества в сфе 178 ре образования за счёт увеличения численности иностранных граждан, в том числе студентов, охваченных образовательными проектами и программами.