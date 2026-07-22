Доля студий на первичном рынке крупных городов РФ сократилась с 17% до 15%

Наиболее выраженным сокращение доли студий в структуре экспозиции, по данным ЦИАН, за год оказалось в Москве и Ростове-на-Дону — на 6 п. п. год к году, до 11% в обоих городах. В Москве дополнительным фактором выступают градостроительные ограничения. С 2024 года городские власти перестали согласовывать строительство лотов до 28 кв. м, и оставшиеся студии постепенно распродаются. Коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин говорит, что в «старой» Москве доля студий в структуре первичного предложения за год сократилась с 15,8% до 11,9%, в Новой Москве — с 11% до 6,2%.