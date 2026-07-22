Специалист сказал, будут ли санатории повышать цены на путевки из-за уравнивания стоимости отдыха для белорусов и россиян

Напомним, не так давно было принято решение уравнять стоимость путевок, медицинских услуг и оздоровительных процедур для белорусов и россиян в белорусских санаториях. Это связано с формированием единых подходов к социальной политике Союзного государства. Поэтому сейчас в санаториях отменили разделение на внутренние и экспортные тарифы. Стоимость путевки для белорусов и россиян теперь одинаковая, но утверждена в разных валютах.