Специалист сказал, будут ли санатории повышать цены на путевки из-за уравнивания стоимости отдыха для белорусов и россиян

Стало известно, будут ли белорусские санатории повышать цены на путевки из-за уравнивания стоимости отдыха для белорусов и россиян. Об этом заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно курортному лечению населения Александр Цай рассказал в эфире ОНТ.
Напомним, не так давно было принято решение уравнять стоимость путевок, медицинских услуг и оздоровительных процедур для белорусов и россиян в белорусских санаториях. Это связано с формированием единых подходов к социальной политике Союзного государства. Поэтому сейчас в санаториях отменили разделение на внутренние и экспортные тарифы. Стоимость путевки для белорусов и россиян теперь одинаковая, но утверждена в разных валютах.
И, если в начале года путевки в белорусские санатории для россиян были на 7 — 15% дороже, чем для белорусов, то сейчас цены сравнялись. Александр Цай заметил, что такая разница возникала по разным причинам, в том числе из-за курсовых колебаний.
— На сегодняшний день в среднем цена может отличаться на 8%. В этом году абсолютно равные цены сделали уже 57 здравниц, в прошлом году их было 42, — прокомментировал эксперт.
Также замдиректора Республиканского центра по оздоровлению обратил внимание на то, что каждый санаторий сегодня самостоятельно определяет ценовую политику. Однако это не означает, что после уравнивая цен санатории обязаны поднять стоимость услуг для белорусов до тарифов, действующих для россиян.
— При выравнивании цен повышение тарифов не обязательно. Каждый санатории идет своим путем, где-то выбирают, например, среднее значение. Кроме того, для граждан Беларуси предусматривают дополнительные скидки, чтобы обеспечить и сохранить доступность, — констатировал он.
А резюмируя, уточнил, что в Беларуси сегодня цены на санаторный отдых не регулируется государством. Стоимость путевок зависит от многих факторов, в том числе от конъюнктуры рынка, спроса, комфортности условий проживания.
Тем временем белорусы пожаловались президенту Александру Лукашенко на платный отдых возле водохранилища.