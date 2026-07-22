Взрывы в Одессе: «Новая почта» стала целью точного российского удара

Ранее операторы беспилотников нанесли удары по огневым точкам и объектам логистики противника в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В Минобороны рассказали, что расчёты ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили артиллерийские позиции украинских сил в Днепропетровской области. Дроноводы группировки «Север» сорвали доставку продовольствия и боеприпасов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они ликвидировали наземные робототехнические комплексы противника в Сумской и Харьковской областях. На Добропольском направлении подразделения «Центра» подавили вражеские огневые точки и посадили тяжёлые гексакоптеры неприятеля.