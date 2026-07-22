ВС РФ ударили по двум морским судам и объектам инфраструктуры в порту Одесса

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью продолжили атаковать порты Украины, которые используются в рамках доставки военных грузов для украинской армии. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Минобороны РФ.
В операции применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны. В результате были поражены два морских судна, а также объекты инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Одесса».
— Кроме того, в городе Одессе поражен логистический центр «Новой Почты», используемый для хранения грузов военного назначения, и в населенном пункте Ковалевка батарея берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ, — добавили в Telegram-канале оборонного ведомства.
До этого российские войска также нанесли точечные удары по крупным объектам энергетической инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях. В селе Ефремовка атакой беспилотника «Герань-4 Сикер» полностью выведена из строя газоперерабатывающая установка.
Помимо этого, ранее журналисты сообщали, что за прошедшую неделю на Украине ликвидированы не менее восьми АЗС. В случае уничтожения нескольких АЗС местные власти не всегда сообщают точное количество, поэтому окончательный итог, скорее всего, превышает восемь объектов.