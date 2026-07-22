ВС РФ ударили по двум морским судам и объектам инфраструктуры в порту Одесса

Помимо этого, ранее журналисты сообщали, что за прошедшую неделю на Украине ликвидированы не менее восьми АЗС. В случае уничтожения нескольких АЗС местные власти не всегда сообщают точное количество, поэтому окончательный итог, скорее всего, превышает восемь объектов.