Крупный град и сильный ветер ожидаются в центре и на юге Красноярского края

В Красноярске, его окрестностях, а также на юге региона 22, 23 и 24 июля ожидаются мощные осадки и сильный ветер. Штормовое предупреждение рассылает региональный главк МЧС. Днем 22 июля и в течение суток 23—24 июля в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, крупный град, шквалистые усиления ветра 15—20 м/с, местами 25 м/с и более, — сообщают в ведомстве. Специалисты МЧС напоминают элементарные правила безопасности во время ненастья: максимально сократить пребывание на улице; во время сильных порывов ветра и грозы не прятаться под деревьями, козырьками подъездом, рядом с заборами или рекламными щитами; переждать порыв или град лучше непосредственно в подъезде или магазине.