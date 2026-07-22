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Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 22 июля

Нижегородцев призывают сохранять спокойствие и обращаться в 112 при необходимости.

В Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Режим ввели утром 22 июля в 04:48 часов. Нижегородцев призывают сохранять спокойствие и обращаться в 112 при необходимости.

Ранее режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области 21 июля.

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