Магаданец украл 275 тысяч наличными и флакон духов

18 июля около трех часов дня неизвестный вскрыл отмычкой дверь в кабинет директора в торговом павильоне и вынес 275 тысяч рублей. Полицейские задержали 50-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления магаданца. Также выяснилось, что задержанный украл духи за 13 тысяч в июне этого года. Возбуждены уголовные дела.