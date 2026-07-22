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Магаданец украл 275 тысяч наличными и флакон духов

18 июля около трех часов дня неизвестный вскрыл отмычкой дверь в кабинет директора в торговом павильоне и вынес 275 тысяч рублей. Полицейские задержали 50-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления магаданца. Также выяснилось, что задержанный украл духи за 13 тысяч в июне этого года. Возбуждены уголовные дела.

18 июля около трех часов дня неизвестный вскрыл отмычкой дверь в кабинет директора в торговом павильоне и вынес 275 тысяч рублей. Полицейские задержали 50-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления магаданца. Также выяснилось, что задержанный украл духи за 13 тысяч в июне этого года. Возбуждены уголовные дела.