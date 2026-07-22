Пять реальных историй о людях, которые жили почти без мозга

Этот случай связан с Говардом Далли, который в возрасте 12 лет подвергся лоботомии по методу Уолтера Фримена, хотя у него не было серьезного психического расстройства. Поводом стало не здоровье ребенка, а конфликт с мачехой, которая хотела избавиться от пасынка. Шесть врачей до Фримена заключили, что мальчик здоров. Но мачеха не сдалась и в итоге привела его к У. Фримену. Доктор, не найдя у ребенка психических нарушений, все же поставил диагноз «шизофрения» и провел операцию.