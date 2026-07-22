Компания из Красноярска снизила цену в торгах на 95% и потеряла контракт

Эти доводы сочли неубедительными. В комиссии отметили, что ошибка подчинённого не может быть оправданием, особенно когда на кону стоит подготовка зданий к отопительному сезону. В итоге компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года вместе с ее директором. Так что попытка сэкономить на торгах обернулась не выгодой, а репутационными потерями и запретом на участие в государственных закупках. Контракт ушел к другому подрядчику.