День ВДВ-2026: когда отмечают праздник и откуда взялись традиции с фонтаном

День Воздушно-десантных войск: история праздника.
День ВДВ ежегодно отмечают 2 августа. Именно в этот день в 1930 году под Воронежем состоялись первые учебные прыжки с парашютом, которые положили начало истории отечественных воздушно-десантных войск.
После успешных учений начали формироваться первые десантные подразделения. В годы Великой Отечественной войны и других военных конфликтов десантники зарекомендовали себя как одни из самых подготовленных военнослужащих.
Официальный статус праздник получил сравнительно недавно, в 2006 году, когда был подписан указ, закрепивший 2 августа как День Воздушно-десантных войск России.
Какие традиции Дня ВДВ сохранились.
Главные мероприятия в День ВДВ начинаются с возложения цветов к памятникам и мемориалам погибшим десантникам. Во многих городах проходят встречи ветеранов, праздничные концерты, показательные выступления, выставки техники и полевые кухни.
Ещё одной узнаваемой традицией остаются автопробеги с флагами ВДВ и голубыми беретами. Колонны автомобилей ежегодно проезжают по улицам многих российских городов.
Ещё одним символом праздника стали арбузы. По одной из версий, традицию поедать спелые ягоды десантники привезли после службы в Афганистане, а по другой она просто связана с тем, что начало августа приходится на сезон сладких арбузов.
Почему десантники купаются в фонтанах.
Одной из самых известных традиций Дня ВДВ считается купание в фонтанах. Единого объяснения её происхождения нет.
По одной из версий, обычай связан с Ильиным днём, который также отмечается 2 августа. Согласно другой, купание стало своеобразным символом смелости. Есть и более романтичное объяснение: десантники таким образом выражают любовь к небу, отражающемуся в воде.
В последние годы эта традиция постепенно становится менее распространённой, однако остаётся одним из самых узнаваемых символов праздника.
Где проходят праздничные мероприятия.
Во многих городах России 2 августа организуют концерты, встречи ветеранов, спортивные показательные выступления и памятные акции. Аналогичные мероприятия традиционно проходят и в Челябинской области — у мемориалов, в городских парках и на центральных площадях. Программу празднования местные власти обычно публикуют незадолго до даты проведения мероприятий.
Площадь у Торгового центра в Челябинске 25 июля превратится в большую концертную площадку под открытым небом. Здесь пройдёт III Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», который объединит более 300 артистов из разных регионов страны. Гостей ждут духовные песнопения, народные песни и известные произведения русской классики.