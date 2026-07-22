Больше не уйдут: Российские дроны и ракеты разгромили суда и склады ВСУ

Российские вооружённые силы 22 июля нанесли высокоточный удар по подразделению противника. Целью стала батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Местом расположения цели был выбран населённый пункт Ковалёвка. Также в Одессе был поражён логистический центр «Новой почты». В сводке подчёркивается, что атака проводилась по конкретной цели, обеспечивающей снабжение ВСУ. Деталей о типе примененного вооружения или масштабах разрушений в ведомстве не привели.