Владимир Путин подписал указ о повышении статуса учителей в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении статуса педагога, сообщили в Министерстве образования Пермского края со ссылкой на Минпросвещения РФ.
Документ закрепляет социальные и профессиональные льготы для учителей, включая бесплатное посещение музеев, наставничество для начинающих и первоочерёдный приём детей в детсады. Педагоги смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с трудовой деятельностью, и получат государственную защиту от угроз причинения вреда жизни и здоровью.
Также согласно указу, учителя могут претендовать на звание «Ветеран труда» при стаже от 25 лет.
Регионам рекомендовано принимать детей педагогов в детсады вне очереди. Правительству поручено разработать единый образец удостоверения учителя, уточнить нормы рабочего времени и нагрузки, а также внести правки в законодательство. Главы субъектов смогут вводить дополнительные местные льготы, при этом уже действующие меры не отменяются.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что конкурс в педагогические вузы уже растёт — почти 585 тысяч заявлений против 455 тысяч в 2025 году. По его словам, указ позволит масштабировать лучшие практики и создать единые стандарты поддержки учителей по всей стране.
Документ вступил в силу с момента подписания.