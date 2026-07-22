Владимир Путин подписал указ о повышении статуса учителей в России

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что конкурс в педагогические вузы уже растёт — почти 585 тысяч заявлений против 455 тысяч в 2025 году. По его словам, указ позволит масштабировать лучшие практики и создать единые стандарты поддержки учителей по всей стране.