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В Челябинске увеличили число мест в 10‑х классах на 2026/2027 учебный год

Дополнительно открыто почти 800 мест сверх январского плана.

Источник: 1obl.ru

В Челябинске расширили прием в старшие классы на 2026/2027 год учебный год. Вместо утвержденных в январе 6157 мест для десятиклассников открыто 6921, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на городскую администрацию.

Приемная кампания в 10‑е классы продлится до 5 сентября, итоговое число дополнительных мест будет известно после этого. При необходимости в школах смогут открыть дополнительные классы.

Предварительный опрос девятиклассников о планах продолжить обучение проводили еще в прошлом году, его результаты и стали основой для январского прогноза. Однако реальный спрос оказался выше, и власти оперативно скорректировали цифры.