В Челябинске увеличили число мест в 10‑х классах на 2026/2027 учебный год

В Челябинске расширили прием в старшие классы на 2026/2027 год учебный год. Вместо утвержденных в январе 6157 мест для десятиклассников открыто 6921, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на городскую администрацию.
Приемная кампания в 10‑е классы продлится до 5 сентября, итоговое число дополнительных мест будет известно после этого. При необходимости в школах смогут открыть дополнительные классы.
Предварительный опрос девятиклассников о планах продолжить обучение проводили еще в прошлом году, его результаты и стали основой для январского прогноза. Однако реальный спрос оказался выше, и власти оперативно скорректировали цифры.