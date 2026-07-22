Жители Хабаровского края смогут летать в Китай без визы ещё два года

Жители Хабаровского края смогут посещать Китай без оформления виз ещё до конца 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта Хабаровского края. Китай продлил действие безвизового режима для граждан России.
Согласно обновлённым данным на сайте МИД Китая, россияне смогут въезжать в КНР без визы на срок до 30 дней. Такой порядок распространяется на туристические поездки, деловые визиты, участие в обменных программах, посещение родственников и транзит.
Зеркальные меры действуют и со стороны России — 20 июля президент РФ подписал указ о временном порядке въезда граждан Китая с аналогичными сроками пребывания.
Для жителей Хабаровского края возможности поездок расширяет и действующая маршрутная сеть международного аэропорта Хабаровск. Сейчас из краевого центра выполняются рейсы в Пекин, Харбин, Шанхай, Цзямусы, Далянь, а также на китайские курорты Санья, Яньтай и Бэйдайхэ.
За первые шесть месяцев года пассажиропоток на китайских направлениях составил 68,5 тысячи человек. Всего международными рейсами аэропорта Хабаровск воспользовались более 192 тысяч пассажиров — это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наиболее заметный рост показали направления в Пекин, Санью и Харбин. Кроме того, впервые из Хабаровска открылись рейсы в Шанхай.