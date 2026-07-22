Жители Хабаровского края смогут летать в Китай без визы ещё два года

За первые шесть месяцев года пассажиропоток на китайских направлениях составил 68,5 тысячи человек. Всего международными рейсами аэропорта Хабаровск воспользовались более 192 тысяч пассажиров — это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.