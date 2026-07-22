В Ново-Ленино Иркутска пресекли незаконную торговлю овощами и фруктами у ТЦ

IrkutskMedia, 22 июля. Специалисты отдела контроля департамента потребительского рынка администрации Иркутска провели рейд в микрорайоне Ново-Ленино. На парковке у торгового центра «Европарк» велась продажа овощей, фруктов и бахчевых культур без сопроводительных документов и сертификатов качества.
В пресс-службе городской мэрии сообщили, что в ходе мониторинга выявлен предприниматель, торговавший продукцией с личного транспортного средства. Такая деятельность на данной территории запрещена.
«Все торговые точки расположены здесь незаконно. Это место не предназначено для ведения такого рода деятельности. Мы составили два протокола об административных правонарушениях, остальные продавцы отказались предоставлять документы. Нам пришлось вызвать сотрудников полиции для установления их личностей. Бахчевые развалы — нестационарные торговые объекты. Места их размещения в городе разыгрываются посредством аукциона. Возле “Европарка” прилавки установлены самовольно.
В связи с чем владельцам выписаны предписания о добровольном демонтаже, который они обязаны произвести в течение пяти дней. Если этого не будет сделано, то сооружения ждет принудительный снос", — сообщил начальник отдела контроля департамента потребительского рынка администрации Иркутска Александр Лобода.
За торговлю в неустановленном месте предусмотрено предупреждение, при повторном нарушении — штраф до 5 тысяч рублей. Систематическая торговля без регистрации и уплаты налогов может быть квалифицирована как незаконная предпринимательская деятельность с уголовной ответственностью.