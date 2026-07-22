В Ново-Ленино Иркутска пресекли незаконную торговлю овощами и фруктами у ТЦ

«Все торговые точки расположены здесь незаконно. Это место не предназначено для ведения такого рода деятельности. Мы составили два протокола об административных правонарушениях, остальные продавцы отказались предоставлять документы. Нам пришлось вызвать сотрудников полиции для установления их личностей. Бахчевые развалы — нестационарные торговые объекты. Места их размещения в городе разыгрываются посредством аукциона. Возле “Европарка” прилавки установлены самовольно.