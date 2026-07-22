В Ростовской области в 2026 году резко выросло число банкротств

Заметнее всего вырос блок дел о несостоятельности. За отчетный период в суд поступило 10 тыс. 175 заявлений о банкротстве, что на 11,4% выше уровня первого полугодия 2025 года и на 35,1% выше результата за тот же период 2024 года. Таким образом, доля банкротных споров в общем массиве поступивших заявлений составила 40%. Годом ранее этот показатель был 40,6%, а в первом полугодии 2024 года — 32,2%.