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Лев Лещенко опубликовал фотографию с 96-летней Александрой Пахмутовой

Певец Лев Лещенко поделился в личном блоге новой фотографией с пианисткой Александрой Пахмутовой. На снимке 96-летняя композитор в синем платье позирует вместе с 84-летним артистом у белого рояля.

Певец Лев Лещенко поделился в личном блоге новой фотографией с пианисткой Александрой Пахмутовой. На снимке 96-летняя композитор в синем платье позирует вместе с 84-летним артистом у белого рояля.

Музыкант рассказал, что навестил пианистку, а также адресовал ей теплые пожелания и комплименты.

— Приехал сегодня повидаться с Александрой Николаевной. Здоровья, бодрости на долгие годы! Вы — воплощение всего самого лучшего в нашей песенной культуре! — написал Лещенко в соцсетях.

После смерти в сентябре 2023 года супруга и многолетнего соавтора Николая Добронравова Александра Пахмутова стала значительно реже появляться на публике. История любви Пахмутовой и Добронравова — в материале «Вечерней Москвы».

В конце сентября 2023 года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Александра Пахмутова столкнулась с сильной депрессией после смерти супруга.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой за заслуги в развитии музыкального искусства.