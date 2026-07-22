«Газпромнефть-СМ» помогает будущим инженерам осваивать профессию

На Московском заводе смазочных материалов компании «Газпромнефть-СМ» радушно приняли студентов первого курса Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Будущие инженеры познакомились с работой предприятия и возможностями построить карьеру в компании.
Посещение завода прошло в рамках ежегодной ознакомительной практики. Предприятие второй год реализует эту программу совместно с университетом. Участниками проекта уже стали более 100 первокурсников.
Работа со студентами — часть комплексной программы компании по развитию кадрового потенциала. Она сотрудничает с 17 профильными вузами и колледжами.
— Совместные проекты позволяют объединить академическое образование с практикой современного производства. Для компании такое сотрудничество является частью системной работы по обучению специалистов, способных эффективно работать в высокотехнологичной отрасли, — отметил заместитель генерального директора компании Сергей Стародубцев.
По словам проректора РГУ нефти и газа Владимира Кошелева, партнерство с компанией способствует повышению качества инженерного образования и формированию компетенций, востребованных современной промышленностью.