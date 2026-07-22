«Газпромнефть-СМ» помогает будущим инженерам осваивать профессию

На Московском заводе смазочных материалов компании «Газпромнефть-СМ» радушно приняли студентов первого курса Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Будущие инженеры познакомились с работой предприятия и возможностями построить карьеру в компании.