Синоптик Леус рассказал, какой погоды ожидать в Москве в среду

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что 22 июля в Москве будет облачно с прояснениями.
Воздух прогреется до 23−25 выше нуля, сказал синоптик.
В ряде округов возможны кратковременные дожди и гроза, говорится в мессенджере Леуса.
Метеоролог рассказал, что скорость ветра будет достигать 3−8 метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 741 мм рт. ст. и окажется ниже нормы.
23 июля ожидаются кратковременные дожди.
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