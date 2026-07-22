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Нижегородцев предупредили о введении режима опасности по БПЛА 22 июля

СМС жители получили около пяти часов утра.

Источник: Живем в Нижнем

Жителей предупредили об угрозе атаки БПЛА на территории Нижегородской области. Соответствующее СМС-оповещение они получили утром 22 июля.

Режим опасности по БПЛА начал действовать в регионе около пяти часов утра. Граждан просят соблюдать спокойствие и при необходимости звонить в 112.

Напомним, что аналогичный режим вводили в регионе 20 июля. Тогда в аэропорту имени В. П. Чкалова ограничивали полеты.

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