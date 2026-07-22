Пик готовности организма: какой возраст считается лучшим для первой беременности

После 35 лет, добавил Тян, начинают расти риски гестационного диабета, гипертензии и отслойки плаценты. Кроме того, увеличивается частота хромосомных аномалий у плода: с 1:1000 в 25 лет до 1:400 в 35 лет и до 1:100 к 40 годам. Врач подчеркнул, что данные основаны на литературе и отражают наиболее благоприятный с физиологической точки зрения интервал для первой беременности.