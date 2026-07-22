Пик готовности организма: какой возраст считается лучшим для первой беременности

Наиболее приемлемым возрастом для первой беременности считается период от 22 до 30 лет. Об этом рассказал ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского Университета Минздрава России Анатолий Тян.
По словам специалиста, пик физиологической готовности приходится на 25−28 лет. В этом возрасте у женщины максимальный запас яйцеклеток, эндометрий лучше всего принимает эмбрион, а сердечно-сосудистая и свертывающая системы легче адаптируются к нагрузкам беременности.
Как отметил эксперт, более ранняя и более поздняя первая беременность связаны с дополнительными рисками. Роды до 20 лет, по его словам, чаще сопровождаются анемией, преждевременными родами и низким весом плода, поскольку организм матери ещё не завершил созревание.
После 35 лет, добавил Тян, начинают расти риски гестационного диабета, гипертензии и отслойки плаценты. Кроме того, увеличивается частота хромосомных аномалий у плода: с 1:1000 в 25 лет до 1:400 в 35 лет и до 1:100 к 40 годам. Врач подчеркнул, что данные основаны на литературе и отражают наиболее благоприятный с физиологической точки зрения интервал для первой беременности.
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