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Российским силовикам стали известны личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

Российские силовики смогли узнать адрес проживания, электронные почты и мобильный телефон нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого.

Российские силовики смогли узнать адрес проживания, электронные почты и мобильный телефон нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого.

— Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 года рождения). К нам в руки попали его личные данные, — сказал представитель спецслужб в беседе с журналистами.

По его словам, силовикам также стали известны электронные посты его отца и матери, номер мобильного телефона, передает ТАСС.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в свою очередь, считает, что отставка Александра Сырского с поста главкома украинской армии может стать итогом борьбы за раздел бюджета оборонного ведомства.

Тем временем на всей территории Украины проходят митинги после решения лидера государства Владимира Зеленского отправить в отставку главу Министерства обороны Михаила Федорова. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов».

«Вечерняя Москва» также обсудила с экспертами, с чем связаны кадровые перестановки в правительстве Украины и планируется ли массовая мобилизация в стране в ближайшее время.

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