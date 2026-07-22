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Ким сообщила о пострадавших при атаке БПЛА на склады WB в двух регионах

Дроны ночью атаковали логистические центры Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях. Власти этих регионов сообщали в общей сложности о восьми пострадавших из-за ударов БПЛА.

Источник: РБК

В результате атаки на логистические центры Wildberries в Краснодаре и ставропольском Невинномысске есть пострадавшие, сообщила глава маркетплейса Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — написала она.

Ким добавила, что компания вместе с профильными службами ведет работу по устранению последствий. Она поблагодарила за оперативную эвакуацию сотрудников.

Обращаясь к партнерам Wildberries, она подчеркнула, что вся оперативная информация о ситуации будет появляться на портале продавца. «Ориентируйтесь только на официальные источники», — призвала она.

Позднее компания объявила, что работа складов в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. «Запланированные на эти склады поставки можно отменить или привезти на любой другой объект. Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», — говорится в сообщении в телеграм-канале «WB партнеры».

В ночь на 22 июля Wildberries эвакуировал свои логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях «в соответствии с требованиями безопасности».

Власти этих регионов ночью сообщили об атаках дронов. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проинформировал, что пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске, всем помощь оказана амбулаторно. Оперштаб Кубани в свою очередь сообщил о трех пострадавших в результате падения БПЛА на складской комплекс в Краснодаре, который в итоге загорелся.

Ранее, в ночь на 18 июля, дроны атаковали логистические центры Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. В Электростали ранения получили 57 человек. В Котовске погибли семь сотрудников WB, еще 25 человек пострадали. Следственный комитет после ударов возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Ким тогда пообещала оказать поддержку семьям погибших сотрудников и заявила, что Wildberries запустил дополнительные механизмы поддержки сейлеров. В Кремле заявили, что ситуация вокруг WB и ее продавцов из-за ударов по складам маркетплейса непроста и переадресовали в правительство вопрос о поддержке малого бизнеса.

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