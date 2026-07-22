Минобрнауки объявило даты завершения приема документов в вузы

Между подачей согласий и подписанием приказов о зачислении введены «дни тишины». В этот период (до 3 августа для льготников и олимпиадников, до 7 августа для остальных) отозвать заявления или подтвердить согласие невозможно. Это фиксирует итоговый список поступающих.