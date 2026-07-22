На обустройство остановки на Московском проспекте в Калининграде выделили почти 20 млн рублей

На обустройство остановки на Московском проспекте в Калининграде выделили 19,7 миллиона рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Работы проведут на остановке «улица Миклухо-Маклая» по направлению из центра. Там установят новый павильон с навесом, лавкой и урной. Рядом обустроят тротуар с велодорожкой, карманы для транспорта и въезды.
Победителя торгов определят 31 июля. Выполнить работы необходимо в течение 125 дней с даты заключения контракта.
Ранее стало известно, что власти рассчитывают увеличить количество «умных» остановок на улицах Калининграда. Часть павильонов уже оборудована экранами, где можно увидеть информацию о времени прибытия транспорта. До сентября на городских остановках хотят смонтировать 63 электронных табло.