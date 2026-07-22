Wildberries эвакуировал два своих логистических центра на фоне атак ВСУ

Власти Краснодарского края и Ставрополья в ночь на 22 июля сообщали об атаках дронов на регионы. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проинформировал, что пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске, всем помощь оказана амбулаторно.