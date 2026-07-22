Wildberries эвакуировал два своих логистических центра на фоне атак ВСУ

Wildberries эвакуировал свои логистические центры в Краснодаре и Невинномысске, сообщила пресс-служба компании.
В публикациях отмечается, что центры эвакуированы «в соответствии с требованиями безопасности».
Власти Краснодарского края и Ставрополья в ночь на 22 июля сообщали об атаках дронов на регионы. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проинформировал, что пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске, всем помощь оказана амбулаторно.
Оперштаб Кубани в свою очередь сообщил о трех пострадавших в результате падения БПЛА на складской комплекс, который в итоге загорелся. «Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — говорится в публикации.
Ранее, в ночь на 18 июля, дроны атаковали Московскую область, в том числе логистический центр Wildberries в Электростали, ранения получили 57 человек. Пожар на объекте ликвидировали только вечером 21 июля.
Тогда же при атаке беспилотниками на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь сотрудников, сообщил губернатор Евгений Первышов. Еще 25 человек пострадали, из них были 23 госпитализированы. Следственный комитет после ударов возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что маркетплейс после ударов временно убрал из продажи товары, хранившиеся на складах в Электростали и Котовске. Она пообещала оказать поддержку семьям погибших сотрудников. Позднее Ким заявила, что Wildberries запустил дополнительные механизмы поддержки сейлеров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с убытками сейлеров Wildberries, заявил, что ситуация непростая. Он также опроверг использование складов Wildberries для товаров российской армии.
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