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Перегрузка ПВО на 400%: Украинские зенитчики сходят с ума от русского роя «Гераней-2»

В журнале Минобороны России «Военная мысль» опубликована статья, в которой говорится об использовании искусственного интеллекта в беспилотниках «Герань-2» в ходе специальной военной операции. По данным авторов, такие технологии позволили повысить эффективность применения дронов и затруднить работу украинской противовоздушной обороны, передаёт ТАСС.

Источник: Life.ru

В публикации утверждается, что автономные группы БПЛА с ИИ-алгоритмами распределяли роли между аппаратами, выполнявшими функции разведки, ложных целей и нанесения ударов.

«В феврале 2026 года зафиксированы случаи, когда рой из 20−30 аппаратов перегружал украинские системы ПВО на 300−400%», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что технологии искусственного интеллекта в системах управления беспилотниками уже достигли уровня, позволяющего применять их массово. По их оценке, это обеспечивает рост эффективности действий на 40−60% при одновременном снижении потерь личного состава.

Особое внимание в статье уделено роевым технологиям, которые названы «высшей формой реализации ИИ в БПЛА». По мнению авторов, такой подход позволяет преодолевать средства ПВО и радиоэлектронной борьбы за счёт массового насыщения воздушного пространства, распределённого целеуказания и минимального участия оператора.

Также в публикации утверждается, что в 2025—2026 годах роевые технологии в российских Вооружённых силах прошли путь от экспериментальных испытаний к оперативному применению.

Ранее российские военные высокоточным ударом уничтожили батарею «Нептун» в Ковалёвке, включая пусковую и транспортно-заряжающую машину с боекомплектом, что сняло угрозу для судов. Эффективность подтверждена разведкой и средствами контроля.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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