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Лукашенко пожелал президенту Грузии Кавелашвили мудрости в принятии решений

Лукашенко обратился к президенту Грузии, напомнив о советской эпохе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал президенту Грузии Михаилу Кавелашвили мудрости в принятии решений, сообщила пресс-служба президента.

Так, 22 июля лидер Беларуси направил поздравления грузинскому коллеге с 55-летием. Лукашенко подчеркнул, что отношения между Минском и Тбилиси основаны на искренней дружбе и тесных культурных связях. Он напомнил, что эти взаимоотношения между странами успешно сформировались на протяжении десятилетий советской эпохи, когда белорусы и грузины жили и трудились в добрососедстве, совместно развивая экономику, культуру и спорт, достигая ощутимых результатов и настоящих побед.

— Дальнейшее расширение сотрудничества на принципах партнерства и взаимопонимания будет обязательно способствовать процветанию обоих государств, — уверен белорусский президент.

Накануне Александр Лукашенко обратился к народу Бельгии, сказав о геополитических изменениях.

Также 21 июля белорусский лидер подписал новый указ по топливу в Беларуси.

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