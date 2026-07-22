Лукашенко пожелал президенту Грузии Кавелашвили мудрости в принятии решений

Так, 22 июля лидер Беларуси направил поздравления грузинскому коллеге с 55-летием. Лукашенко подчеркнул, что отношения между Минском и Тбилиси основаны на искренней дружбе и тесных культурных связях. Он напомнил, что эти взаимоотношения между странами успешно сформировались на протяжении десятилетий советской эпохи, когда белорусы и грузины жили и трудились в добрососедстве, совместно развивая экономику, культуру и спорт, достигая ощутимых результатов и настоящих побед.