Мемориальную доску Народному учителю России открыли в Цимлянске

Елена Викторовна Нечитайлова преподавала химию. Звание «Народный учитель России» ей присвоили в 2015 году. Ранее, в 2008 году, она вошла в число финалистов конкурса «Учитель года России». Также дважды побеждала в конкурсе «Лучший учитель» в рамках нацпроекта «Образование».