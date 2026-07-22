Работа складов WILDBERRIES в Краснодаре и Невинномысске остановлена

«Запланированные на эти склады поставки можно отменить или привезти на любой другой объект. Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», — говорится в сообщении от оперативных служб. Отмечается, что продавцы могут направить свои товары в другие логистические центры без штрафов.