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Работа складов WILDBERRIES в Краснодаре и Невинномысске остановлена

На Кубани стало известно о последствиях атаки украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 июля российские системы ПВО отразили вражескую атаку БПЛА. Однако обломки дронов упали на склады WILDBERRIES в Краснодаре и Невиномыске. Сейчас их работа остановлена. Оперативные службы работают на месте происшествия, они устраняют последствия.

«Запланированные на эти склады поставки можно отменить или привезти на любой другой объект. Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», — говорится в сообщении от оперативных служб. Отмечается, что продавцы могут направить свои товары в другие логистические центры без штрафов.

Ранее KP.RU рассказал о других последствиях атаки вражеских беспилотников на Краснодар. Уточняется, что обломки попали в многоквартирный дом, а также повреждены частные дома в станице Динской.

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