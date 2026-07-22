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В Нижегородской области выросло число сделок с жильем

В первом полугодии 2026 года зафиксировано 4170 договоров участия в долевом строительстве.

На рынке жилой недвижимости Нижегородской области наблюдается подъём деловой активности. Такие сведения приводит НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные регионального управления Росреестра.

В первом полугодии 2026 года зафиксировано 4170 договоров участия в долевом строительстве. Это на 15,4% больше, чем за тот же период 2025 года (тогда показатель составил 3613 договоров). В частности, в июне было зарегистрировано 767 договоров — рост на 14% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Позитивная динамика прослеживается и в сегменте оформления прав собственности на жильё по сделкам купли‑продажи и мены. В июне текущего года число таких регистраций достигло 5675 — это на 51% выше показателя июня 2025 года (3766 сделок). За шесть месяцев 2026 года общее количество оформленных прав составило 28 322, что на 24,1% превышает результат аналогичного периода прошлого года (22 824).

В Нижнем Новгороде лидером по количеству сделок на вторичном рынке за полугодие стал Автозаводский район — здесь зафиксировано 1947 сделок. Следом идут Советский район (1336 сделок), Канавинский (1121), Сормовский (1030), Московский (958), Нижегородский (891), Ленинский (854) и Приокский (741).

Стоит напомнить, что по итогам предыдущего года отмечалось сокращение числа сделок купли‑продажи и мены жилья на 22%. При этом за год в регионе зафиксирован рост количества ипотечных кредитов — он составил 66,2%.

Ранее Нижегородская область оказалась на 48 месте по доступности жилья в России.