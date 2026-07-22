В Нижегородской области выросло число сделок с жильем

В первом полугодии 2026 года зафиксировано 4170 договоров участия в долевом строительстве. Это на 15,4% больше, чем за тот же период 2025 года (тогда показатель составил 3613 договоров). В частности, в июне было зарегистрировано 767 договоров — рост на 14% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.