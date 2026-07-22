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Паводковая обстановка на Среднем Урале остается напряженной

В Свердловской области за сутки затопило 6 домов и 75 приусадебных участков.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области продолжается борьба с паводком. Как сообщает МЧС, обстановка в регионе остается напряженной.

— Несмотря на отсутствие осадков в прошедшие сутки, на отдельных участках сохраняется напряженная гидрологическая обстановка, обусловленная добеганием волны паводка и режимом сбросов на гидротехнических сооружениях, — пояснили в пресс-службе областного ведомства.

За прошедшие сутки вода покинула 72 дома и 178 приусадебных участков в 14 населенных пунктах. Затоплены оказались 6 домов и 75 приусадебных участков.

Продолжают работать четыре пункта временного размещения. Один из них расположен в Ирбитском МО, еще один — в Ирбите и два — в ГО Камышлов. В них сейчас находятся 70 человек, в том числе 22 ребенка.

Специалисты ведут мониторинг ситуации на водоемах. Так, фиксируется снижение уровня воды в реке Нице в Ирбитском МО, а на реке Нейве в Невьянском и Верх-Нейвинском МО, наоборот, отмечается рост.

Сейчас спасатели продолжают работы по организации паромных и лодочных переправ для 22 населенных пунктов, оказавшихся отрезанными от большой земли из-за паводка. Жителям оказывается адресная помощь, доставляются продукты и питьевая вода.

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