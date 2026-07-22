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Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Краснодара из-за возгорания

Жителей Краснодара попросили не находиться на открытом воздухе из-за возгорания.

Источник: Комсомольская правда

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю дали рекомендации жителям Краснодара из-за возгорания. Напомним, в краевом центре тушат пожар на складе после атаки БПЛА.

Жителей просят избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку. Вместо контактных линз следует надевать очки. Необходимо, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло.

От курения следует отказаться. А при выходе не улицу нужно надевать маски и респираторы.

«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», — сказали в Роспотребнадзоре.

Возгорание на складе тушат 105 человек. Задействовано более 37 единиц спецтехники и вертолет.

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