Четвёртый класс пожароопасности объявлен в двух округах Колымы

В Магаданской области 23−25 июля ожидается высокая пожарная опасность. По данным Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Ягоднинском и Среднеканском муниципальных округах прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности. Комплексный показатель превышает 4000 градусов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Пожарно-спасательном центре Магаданской области отметили, что в эти дни наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня сохраняется именно в этих округах. Причина — высокая пожарная опасность по условиям погоды. Сухая и жаркая погода способствует быстрому распространению огня в случае возгорания.
Спасатели обращаются к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности. В пожароопасный период не рекомендуется без необходимости выезжать и выходить в лесные массивы. Особенно это касается территорий Ягоднинского и Среднеканского округов, где риск возгораний наиболее высок.
Жителей призывают следить за сообщениями в средствах массовой информации о развитии пожарной обстановки. В случае чрезвычайных происшествий необходимо незамедлительно звонить на единый номер экстренных служб 112.
В Пожарно-спасательном центре напомнили, что в лесах категорически запрещено разводить костры, бросать непотушенные окурки и спички, а также оставлять после себя мусор. Любое неосторожное обращение с огнём может привести к трагическим последствиям. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить об этом в экстренные службы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru