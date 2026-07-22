Четвёртый класс пожароопасности объявлен в двух округах Колымы

В Пожарно-спасательном центре напомнили, что в лесах категорически запрещено разводить костры, бросать непотушенные окурки и спички, а также оставлять после себя мусор. Любое неосторожное обращение с огнём может привести к трагическим последствиям. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить об этом в экстренные службы.