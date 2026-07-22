Жительнице Октябрьского района Ростовской области присвоено звание «Мать-героиня»

Напомним, в современной России звание восстановлено Указом Президента РФ в августе 2022 года. С этого времени его удостоены шесть жительниц Ростовской области из Ростова-на-Дону, Таганрога, Новошахтинска, Азова, Неклиновского, Октябрьского районов. Высшее почетное звание в России присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.