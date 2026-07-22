Жительнице Октябрьского района Ростовской области присвоено звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Мать-героиня» Ирине Калмыковой из поселка Каменоломни Октябрьского района Ростовской области.
Эта государственная награда — высокая оценка материнского подвига, самоотверженности и огромной ответственности. Супруги Калмыковы воспитали 11 детей. Старшие уже создали собственные семьи, где растут 10 внуков. Младшие успешно осваивают знания, побеждают в олимпиадах, занимаются спортом и музыкой, участвуют в жизни лицея и посёлка. Сами родители также ведут активную общественную жизнь.
«Семья Калмыковых — яркий пример того, как любовь, труд и взаимное уважение становятся основой крепкой, дружной семьи. От всей души поздравляю Ирину Васильевну и Александра Евгеньевича, всю большую семью Калмыковых с заслуженным признанием. Донская земля всегда славилась крепкими семейными традициями», — говорится в поздравлении губернатора Юрия Слюсаря.
Напомним, в современной России звание восстановлено Указом Президента РФ в августе 2022 года. С этого времени его удостоены шесть жительниц Ростовской области из Ростова-на-Дону, Таганрога, Новошахтинска, Азова, Неклиновского, Октябрьского районов. Высшее почетное звание в России присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.