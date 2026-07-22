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В Комсомольске-на-Амуре завершают мурал «Река времени»

Художники из Владивостока заканчивают масштабную композицию, вдохновлённую историей и символами Города юности.

В Комсомольске-на-Амуре подходит к завершению создание масштабного мурала «Река времени», сообщает администрация города. Работу на торце дома по улице Красногвардейской выполняют художники из Владивостока Дмитрий Лучинин и Артур Удовенко.

Новый арт-объект создаётся в рамках проекта «Метацентры. Город без границ». На этой неделе художники подготовили фасад, загрунтовали стены, нанесли фон и перенесли на поверхность эскиз.

По замыслу авторов, композиция сочетает мужской и женский образы. Мужчина символизирует строительство, природу и авиацию, а женский образ — творчество, красоту и внутреннюю гармонию. Саму работу художники называют авангардным советским плакатом в современной интерпретации.

«Река времени» стала финалом двухлетнего проекта. Первую часть мурала создали ещё в прошлом году. Источником вдохновения для авторов стали архитектура, история и узнаваемые символы Комсомольска-на-Амуре.

Художники Дмитрий Лучинин и Артур Удовенко — выпускники русской реалистической школы живописи. Уже несколько лет они занимаются монументальным искусством, создавая муралы в городах Дальнего Востока.

Завершить работу над композицией планируется до конца этой недели.