В Комсомольске-на-Амуре завершают мурал «Река времени»

В Комсомольске-на-Амуре подходит к завершению создание масштабного мурала «Река времени», сообщает администрация города. Работу на торце дома по улице Красногвардейской выполняют художники из Владивостока Дмитрий Лучинин и Артур Удовенко.
Новый арт-объект создаётся в рамках проекта «Метацентры. Город без границ». На этой неделе художники подготовили фасад, загрунтовали стены, нанесли фон и перенесли на поверхность эскиз.
По замыслу авторов, композиция сочетает мужской и женский образы. Мужчина символизирует строительство, природу и авиацию, а женский образ — творчество, красоту и внутреннюю гармонию. Саму работу художники называют авангардным советским плакатом в современной интерпретации.
«Река времени» стала финалом двухлетнего проекта. Первую часть мурала создали ещё в прошлом году. Источником вдохновения для авторов стали архитектура, история и узнаваемые символы Комсомольска-на-Амуре.
Художники Дмитрий Лучинин и Артур Удовенко — выпускники русской реалистической школы живописи. Уже несколько лет они занимаются монументальным искусством, создавая муралы в городах Дальнего Востока.
Завершить работу над композицией планируется до конца этой недели.