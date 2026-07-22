В центре Омска в воскресенье перекроют дороги и изменят маршруты шести автобусов

Автобус № 62 будет следовать до остановки «КДЦ “Маяковский”, разворачиваться под мостом и продолжать движение через центр города. Маршрут № 73 пройдёт по улицам Интернациональной и Гагарина, затем через Комсомольский мост выйдет на проспект Карла Маркса.