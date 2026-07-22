В центре Омска в воскресенье перекроют дороги и изменят маршруты шести автобусов

В воскресенье, 26 июля, в центре Омска временно ограничат движение транспорта. Перекрытия будут действовать с 09:00 до 12:30 на Соборной площади, площади Победы и нескольких участках улицы Ленина.
На время проведения мероприятий изменятся схемы движения шести маршрутов общественного транспорта.
Автобус № 25 будет разворачиваться через улицы Думскую, Маршала Жукова и Лермонтова, а также проспект Карла Маркса. Маршрут № 34 направят с улицы Герцена по Фрунзе с остановкой у ТЦ «Флагман».
Автобус № 62 будет следовать до остановки «КДЦ “Маяковский”, разворачиваться под мостом и продолжать движение через центр города. Маршрут № 73 пройдёт по улицам Интернациональной и Гагарина, затем через Комсомольский мост выйдет на проспект Карла Маркса.
Автобусы № 94 и № 343Н направят по улице Фрунзе с последующим выездом на Герцена.
Омичам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок.