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ВСУ продолжает атаки на склады Wildberries: есть пострадавшие

ВСУ на протяжении нескольких дней атакует склады крупнейшего в России.

ВСУ на протяжении нескольких дней атакует склады крупнейшего в России маркетплейса. В ночь на 22 июля удары совершены по центрам в Краснодаре и Невинномысске. Об атаке на склады компании сообщила ее глава Татьяна Ким.

— Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске, — заявила она в ТГ WB. — Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Глава компании с горечью прокомментировала случившееся.

— Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное — нам надо продолжать делать, что делаем на благо людей, — написала она.

Известно, что после возгорания на объекте в Невиномысске за медицинской помощью обратились пятеро. В Краснодаре — десять пострадавших.

Напомним, 21 июля после атаки ВСУ горел склад в Электростали. Тогда Татьяна Ким заверила, что сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в ПВЗ.

— Компания оперативно скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки. Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома, — заявляла она.

Между тем, некоторые волгоградцы, которые заказывали ранее товар на Wildberries, сообщают о задержках с его доставкой, достигающих уже нескольких дней.

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