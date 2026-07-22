Главные новости к утру 22 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 июля 2026.
Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске атаковали БПЛА
Ночью 22 июля были атакованы логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. В Краснодаре из-за падения БПЛА произошел пожар. Три человека пострадали. Для тушения пожара привлекут вертолет. В Невинномысске на складском комплексе также произошел пожар. За медицинской помощью обратились пять человек.
Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией на 30 лет
Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией, касающееся развития ядерной инфраструктуры. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Срок действия соглашения составляет 30 лет. Документ обязывает американские компании строить установки по обогащению урана в Саудовской Аравии, если обе стороны сочтут такой шаг необходимым.
Рубио обвинил Иран в несерьезном подходе к переговорам с США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран не демонстрирует серьезного подхода к переговорам с Вашингтоном. «Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно. Если нет, мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов, а также интересов наших союзников», — сказал он во время встречи министров иностранных дел АСЕАН.
Новый главком ВСУ объявлен в розыск в России
Назначенный Владимиром Зеленским новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый объявлен в розыск в РФ, следует из базы МВД РФ. СК РФ в 2023 году заочно предъявил обвинения Драпатому. В 2017 и 2019 годах он командовал операцией ВСУ, в ходе которой производились обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР.
США хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами
Американская сторона, которая будет принимать саммит «двадцатки» в Майами в декабре, транслирует сигнал, что хотела бы видеть на предстоящей встрече президента России Владимира Путина. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Он уточнил, что Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите Путина полезным.