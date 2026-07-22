Главные новости к утру 22 июля 2026 года

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран не демонстрирует серьезного подхода к переговорам с Вашингтоном. «Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно. Если нет, мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов, а также интересов наших союзников», — сказал он во время встречи министров иностранных дел АСЕАН.