Ухудшение погоды обещают в Красноярском крае

В самом Красноярске со среды по пятницу тоже будет преимущественно пасмурно и облачно — временами прогнозируется кратковременный дождь с грозой, ветер — юго-западный, умеренной силы. При этом температура воздуха не изменится: в дневные часы — около +23, +26 °C, по ночам — от +14 до +16 °C.