Ухудшение погоды обещают в Красноярском крае

Днем 22 июля и в течение суток 23−24 июля в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, а также шквалистые усиления ветра до 15−25 м/с и более. Об этом предупреждают синоптики и спасатели.
В самом Красноярске со среды по пятницу тоже будет преимущественно пасмурно и облачно — временами прогнозируется кратковременный дождь с грозой, ветер — юго-западный, умеренной силы. При этом температура воздуха не изменится: в дневные часы — около +23, +26 °C, по ночам — от +14 до +16 °C.
При ухудшении погоды жителей просят быть внимательными и осторожными: не укрываться от ветра и грозы, а также не парковать машины у рекламных щитов, недостроенных зданий, под деревьями и электропроводами; не работать на высоте.
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