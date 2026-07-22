В Новой Третьяковке показывают выставку к 150-летию скульптора Степана Эрьзи

Остается только гадать, какой получится выставка в Саранске, но первые две части этой трехчастной саги кажутся весьма непохожими друг на друга, несмотря на во многом повторяющийся материал. Выставка в Третьяковке выглядит масштабнее: представлено более 80 работ против примерно 60 в Русском музее. Здесь эффектнее дизайн, выполненный в коричнево-зеленых «природных» тонах и охватывающий все пространство.