Где есть бензин в Красноярске? Семь способов проверить наличие топлива

Поиск бензина в Красноярске для части автомобилистов превратился в отдельную задачу. На одной станции нужной марки может не оказаться, на другой приходится ждать, а сведения в приложении иногда устаревают раньше, чем водитель успевает доехать. Ездить по городу наугад невыгодно, особенно когда в баке осталось мало топлива.
Ситуацию нельзя оценивать по одной заправке или фотографии из соцсетей. Поставки продолжаются, но топливо распределяется неравномерно, поэтому обстановка на станции меняется в течение дня. Все способы проверить наличие бензина на АЗС в Красноярске — в материале krsk.aif.ru.
Что говорят власти о ситуации с бензином в Красноярском крае?
Власти Красноярского края признают проблему и ежедневно отслеживают запасы на нефтебазах. В первую очередь горючим обеспечивают экстренные службы, транспортные и сельскохозяйственные предприятия, социальные учреждения, северный завоз и тушение лесных пожаров. Общие ограничения на продажу топлива по всему региону вводить не планируют.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил профильным ведомствам усилить мониторинг поставок. Продавцы могут самостоятельно устанавливать временные ограничения для стабильной работы станции. Региональные власти обещают пресекать спекуляции. Для водителя это означает, что бензин в край поступает, но продажа конкретной марки может временно прекращаться. Поэтому лучше проверять несколько источников и смотреть время последнего обновления.
В Центробанке РФ также проанализировали обстановку. Все НПЗ Сибирского федерального округа перенесли плановые летние ремонты на осень, чтобы обеспечить регионы топливом. Точных сроков, когда стабилизируется ситуация с бензином, пока не называют.
Где смотреть наличие бензина.
1. Карта бензина в 2ГИС.
В 2ГИС появилась отдельная карта, которая показывает наличие топлива на заправках Красноярска. Сервис сообщает, какие марки доступны, есть ли очередь и действуют ли ограничения. Информация обновляется примерно раз в пятнадцать минут на основе данных о покупках и отметок пользователей. Открыть карту можно с главного экрана приложения. В карточке станции отображаются статус, виды топлива и комментарии водителей. Но продажи могут завершиться вскоре после обновления.
2. Яндекс Карты и сервис заправок.
В Яндекс Картах можно найти ближайшие АЗС, посмотреть свежие отзывы и проверить, когда пользователи сообщали о наличии топлива. На части станций доступна дистанционная оплата. Если приложение позволяет выбрать нужную марку, вероятность наличия бензина выше. Красноярцы пишут в комментариях, когда приехал бензовоз, насколько велика очередь и какие марки закончились. Старые отзывы лучше не учитывать.
3. Банковские приложения.
Некоторые банки создали карты на основе обезличенных данных о платежах. В приложении Т-Банка сервис можно найти через поиск по слову «бензин». Он показывает станции, где недавно оплачивали топливо, а значит, продажи с высокой вероятностью ещё продолжаются. У Сбера тоже есть свой сервис для отслеживания бензина. В нем ожно посмотреть наличие бензина. Сервис доступен в приложении СберБанк Онлайн. Также воспользоваться сервисом можно в веб-версии. Подобные инструменты от банков обновляются после реальных покупок. Но платёж не всегда позволяет понять, какую марку приобрёл клиент.
4. Официальные приложения операторов.
У крупных топливных компаний есть собственные приложения с картой станций, ценами и доступными видами горючего. Информация поступает от оператора, поэтому такой источник может быть точнее общей карты. Достаточно открыть приложение привычной сети и проверить ближайшие точки. Если станция закрыта или не принимает онлайн-оплату, маршрут лучше изменить до выезда.
5. Народная карта ГдеБенз.
Сайт ГдеБенз работает без регистрации и показывает отметки автомобилистов. Пользователи сообщают, где топливо есть, где оно заканчивается и где образовалась очередь. В Красноярске карта заполнена неравномерно, поэтому лучше смотреть станции с несколькими свежими сообщениями. Информацию никто не проверяет. Красноярские водители отмечают, что данные о конкретных марках иногда расходятся с реальной ситуацией. Этот источник разумнее использовать вместе с другой картой.
6. Местные чаты и комментарии.
Оперативные сведения появляются в городских сообществах. Обсуждения идут в чатах дачных сообществ, крупных ЖК, в комментариях городских каналов. Водители публикуют адрес, время, длину очереди и доступную марку. Чаты ценны скоростью. Сообщение может появиться прямо у колонки, пока приложение показывает старый статус. Перед поездкой лучше найти два свежих сообщения об одной станции.
7. Звонок на станцию и официальные новости.
Телефон станции обычно указан в 2ГИС или Яндекс Картах. Оператор может сообщить, есть ли нужная марка, действует ли лимит и ожидается ли поставка. Звонок особенно полезен перед поездкой за город, когда лишний маршрут расходует остаток топлива. Дополнительно следует проверять сообщения краевого правительства, Минпромторга и местных СМИ. Официальные публикации не подскажут, на какой колонке есть бензин прямо сейчас, зато помогут понять общую ситуацию.
Как не потратить топливо на его поиски.
Лучше начинать с карты 2ГИС или банковского сервиса, затем сверять результат с Яндекс Картами и свежими сообщениями водителей. Если до станции далеко, разумно позвонить туда перед выездом. Несколько источников снижают риск приехать к закрытой колонке.
Не стоит заправляться впрок без необходимости. Дополнительный спрос быстрее опустошает станции и увеличивает время ожидания. Запас в разрешённой ёмкости полезен перед дальней поездкой, но хранить топливо нужно с соблюдением требований пожарной безопасности.
Главное правило состоит в том, чтобы смотреть на время обновления. Даже точный сервис показывает ситуацию в прошлом, пусть иногда речь идёт о нескольких минутах. В Красноярске бензин можно найти, однако маршрут до ближайшей заправки теперь лучше заранее проверить.