Семь способов проверить наличие топлива

Некоторые банки создали карты на основе обезличенных данных о платежах. В приложении Т-Банка сервис можно найти через поиск по слову «бензин». Он показывает станции, где недавно оплачивали топливо, а значит, продажи с высокой вероятностью ещё продолжаются. У Сбера тоже есть свой сервис для отслеживания бензина. В нем ожно посмотреть наличие бензина. Сервис доступен в приложении СберБанк Онлайн. Также воспользоваться сервисом можно в веб-версии. Подобные инструменты от банков обновляются после реальных покупок. Но платёж не всегда позволяет понять, какую марку приобрёл клиент.