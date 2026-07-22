Politico: ЕС будет все сложнее принимать новые пакеты санкций против РФ

Европейскому союзу будет все труднее принимать очередные пакеты антироссийских санкций. Все потому, что у ЕС заканчиваются легкие мишени, и он все чаще сталкивается с влиятельными национальными интересами. Для введения санкций необходима единогласная поддержка всех 27 стран ЕС. Об этом сообщает Politico.