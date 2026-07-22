Politico: ЕС будет все сложнее принимать новые пакеты санкций против РФ

Европейскому союзу будет все труднее принимать очередные пакеты антироссийских санкций. Все потому, что у ЕС заканчиваются легкие мишени, и он все чаще сталкивается с влиятельными национальными интересами. Для введения санкций необходима единогласная поддержка всех 27 стран ЕС. Об этом сообщает Politico.
«Больше нет простых решений, ведь уже подготовлено 20 пакетов. Вы будете все чаще сталкиваться с интересами отдельных государств-членов, поэтому нужно найти баланс», — отмечают собеседники издания из числа дипломатов ЕС.
Накануне сообщалось, что Европейский союз не может достичь компромисса в вопросе санкций против российского сжиженного природного газа. Представители ЕС планируют обсудить три сценария выхода из тупика, который возник на этапе принятия нового 21-го пакета антироссийских санкций. Это связано с позицией Греции, выступившей против введения ограничений на поставки российского СПГ в третьи страны через компании Европы.