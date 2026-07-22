На Конева и 3-й Енисейской заработает новая схема движения с поворотом

Главное изменение коснется водителей, выезжающих с моста имени 60-летия Победы в сторону улицы 70 лет Октября. Теперь привычный левый поворот будет осуществляться по схеме отнесенного маневра. Чтобы попасть на улицу 3-ю Енисейскую, автомобилистам необходимо проехать прямо через перекресток на разрешающий сигнал светофора. Затем на удалении примерно 200 метров нужно будет развернуться по специально обустроенному съезду и далее совершить правый поворот на нужную улицу.