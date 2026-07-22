Волгоградские новости 22 июля: сирены, пожары, бензин, слив из DeepSeek

Минувшая ночь прошла в Волгограде и области относительно спокойно: сообщений о ракетной или беспилотной опасности на телефоны жителей региона не было. Разве что в каналах обсуждался вой сирены на юге города. Там же вспыхнул пожар, который встревожил горожан — клубы дыма поднимались в районе, где расположено местное предприятие. Что происходит с бензином и какое решение приняли в Госдуме, где обсуждалась эта проблема, почему диалоги пользователей с DeepSeek оказались доступны всему миру, как начнут отмечать день рождения Волжского — эти и другие темы в сегодняшнем материале vlg.aif.ru.