Волгоградские новости 22 июля: сирены, пожары, бензин, слив из DeepSeek

Минувшая ночь прошла в Волгограде и области относительно спокойно: сообщений о ракетной или беспилотной опасности на телефоны жителей региона не было. Разве что в каналах обсуждался вой сирены на юге города. Там же вспыхнул пожар, который встревожил горожан — клубы дыма поднимались в районе, где расположено местное предприятие. Что происходит с бензином и какое решение приняли в Госдуме, где обсуждалась эта проблема, почему диалоги пользователей с DeepSeek оказались доступны всему миру, как начнут отмечать день рождения Волжского — эти и другие темы в сегодняшнем материале vlg.aif.ru.
Предупреждение от МЧС.
В волгоградских чатах обсуждали минувшей ночью вой сирены на юге города.
«Началось», «Вот тебе и выспались», «Опять?», «Сколько можно!», — возмущались горожане, которым не пришлось спать минувшей ночью из-за объявленной ракетной опасности. Но то ли админ популярного канала решил такими сообщениями взбодрить своих подписчиков, то ли сирена звучала по другому поводу — в ночь на 22 июля волгоградцев не тревожили sms-сообщения о беспилотных или ракетных опасностях.
Однако после того, как накануне жителей Волгограда и Волжского поднял вой сирен по всему городу среди ночи, с МЧС выложили ролик, который наглядно демонстрирует, как вести себя при объявлении ракетной или беспилотной опасности.
В ведомстве предупреждают: главное — спокойствие. Нужно держаться подальше от окон, не выходить на улицу без крайней необходимости, а если там находишься, укрыться в безопасном месте. Нельзя подходить к обломкам БПЛА — о них нужно сообщить по номеру 112. А за официальными сообщениями следить в мобильном приложении от МЧС.
Пожар.
Клубы чёрного дыма над индустриальной частью Красноармейского района напугали минувшим вечером его жителей, особенно после того, как на днях в Ворошиловском горел консервный завод.
Жители юга Волгограда предположили, что на этот раз пожар вспыхнул на промплощадке компании «Форте Пром» на улице Бахтурова. В МЧС сообщили, что горел мусор глубокого залегания. Пламя охватило 300 квадратных метров. Пожарные с ним справились.
Бензин и путешествия.
Волгоградцы, рискнувшие таки отправиться в отпуск на автомобилях, отчитываются: заправились в Котельниково, затем в Адыгее и надеются, что смогут залить полный бак в Абазии — канистры брать нет смысла.
Только что вернувшийся из Сочи подтверждает — больше 20 минут в очереди нигде не стоял.
Побывавший в Теберды в КЧР ехал через Ставропольский край. Там был момент, когда местами не было топлива в самый пик ажиотажа, но и туда доехал, и обратно вернулся.
А один из путешественников, следующий в Грузию транзитом через Волгоградскую область, поделился: в нашем регионе — «бензиновый коммунизм». Дальше на юг ситуация хуже. Так что волгоградцам, как говорится, жаловаться грех.
Хорошая новость для тех, кто собирался побывать в Китае, но до сих пор не успел: это государство продлило безвизовый режим для жителей России и Волгоградской области в том числе до 31 декабря 2027 года. В среднем поездка обходится с $1 000 по данным Mash.
Володин: «Топливо — фронту».
Госдума приняла накануне закон, направленный на стабилизацию топливного рынка.
Изменится механизм налогообложения акцизами топлива, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов, расширен механизм топливного демпфера на дизельное топливо по аналогии с демпфером на бензин.
«Топливо должно быть и на фронте, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб», — пояснил решение спикер ГД Вячеслав Володин.
Гаражная амнистия.
Хорошая новость от ГД — продлена так называемая гаражная амнистия — до сентября 2031 года. Кто еще не успел оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, лучше не ждать до последнего дня, чтобы строение не попало под снос. Речь идёт о гаражах, построенных до конца 2004-го, которые не признали «самостроем».
Слив из DeepSeek.
Плохая новость для волгоградцев, которые слишком откровенны с DeepSeek — запросы россиян к китайской нейросети стали всплывать в поиске Google, сообщает «База».
Теперь всему миру доступны секреты девушки, которая обсуждала с нейросетью переживания по поводу своего парня, и фирмы, чей сотрудник загрузил в DeepSeek рабочий документ и попросил устроить «весёлую бухгалтерскую игру».
Прежде, чем начать общение с любой нейросетью, стоит запомнить: она не умеет хранить чужие тайны, предупреждают эксперты. А попавшие в её распоряжение персональные данные может после заполучить любой.
Дела судебные.
Центральный райсуд Волгограда возобновляет 22 июля процесс по делу экс-начальника УГИБДД ГУ МВД по Волгоградской области Александра Степанова. Ранее он был приостановлен в связи с тем, что подсудимый подписал контракт с Минобороны. Ещё до этого его лишили имущества на 50 млн рублей.
Накануне также стала известна дата начала судебного процесса в Волгоградском облсуде по делу администратора ТГ-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко. Первое заседание назначено на 4 августа. Оно пройдёт в закрытом режиме.
День рождения Волжского.
Волжский начинают поздравлять с днем рождения. 22 июля в 9:00 у памятника основателю города Федору Логинову соберутся первостроители, представители власти и молодёжь. В 19:00 в ЦКиИ «Октябрь» будут чествовать заслуженных горожан.
Милота в ленту.
Немного добрых и милых новостей. Волонтёры из центра реабилитации диких животных «Птичий остров» выпустили в привычную ей среду юную каравайку.
Птица попала к волонтерам 13 июля. До этого местные жители несколько раз сообщали, что видели необычную красавицу на бульваре Энгельса. Наконец, её все-таки удалось поймать. Каравайка оказалась совсем юной, с ушибами и травмами. Она блуждала по городу без воды и еды.
Каравайку сумела поймать одна из горожанок и передала волонтёрам. Они её вылечили и выпустили на волю.
Погода.
Столбик термометра неуклонно ползёт вверх в Волгограде и области. 22 июля в мегаполисе температура поднимется до 34−36º при юго-западном ветре до 7−12 м/с. В разных районах региона — от 28º до 33º, а местами — до 38º.
К ночи в Волгограде ожидается 22−24º, а на территории области от 19º до 24º, при прояснении — до 14º.
В МЧС предупреждают о пожарной опасности и напоминают телефон экстренных служб 112.
Видео: vk.ru/wall-104636388_30273, МЧС.