В Зеленогорске после ремонта открыли стадион «Труд»

В Зеленогорске к 70-летию города открыли обновленный стадион «Труд». После капитального ремонта здесь появилось футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с резиновым покрытием, зоны для прыжков в длину и метания ядра, а также площадка ГТО с тренажерами. В пресс-службе министерства спорта региона рассказали, что работы провели за счет краевой субсидии. Зеленогорск получил ее как лидер рейтинга 2024 года среди ЗАТО по внедрению норм ГТО. Открытие стадиона стало частью юбилейной спортивной программы. В этот день на поле прошел футбольный турнир, посвященный 70-летию Зеленогорска. За игрой юных спортсменов наблюдал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который затем наградил победителей турнира и призеров краевых соревнований по футзалу «Восточная лига» сезона 2025—2026. [caption id= «attachment_372008» align= «alignnone» width= «1100»] Фото: администрация Зеленогорска[/caption] После награждения футболист провел мастер-класс для детей. Он показал упражнения для разминки, продемонстрировал жонглирование мячами, рассказал, как сам пришел в футбол в 13 лет, ответил на вопросы ребят, раздал автографы и сфотографировался с участниками встречи. Появление такого мастер-класса связано с инициативой местного школьника. Накануне юбилея Зеленогорск посетил губернатор Михаил Котюков, и на встрече с жителями школьник предложил приглашать в город известных спортсменов. Идею поддержали, а встреча с Русланом Нигматуллиным стала первой в серии мастер-классов, которые планируют провести до конца года. Напомним, что ранее Владимир Путин поздравил красноярский футбольный «Тотем».